Xiaomi lanserar Watch S4 41 mm och flera wearables samt smarta hem-prylar

Xiaomi Watch S4 41mm: Ny klocka med gammalt namn

Redan tidigare i år lanserades Watch S4. Denna nya klocka i mindre storlek, 41 mm, är en ny produkt. Xiaomi Watch S4 41mm har en amoled-skärm på 1,32 tum och klockan har en batteritid på upp till åtta dagar.

Vi har tittat närmare på klockan, men ännu inte testat den i praktiken. Den finns i flera olika utföranden, i ett lyxigare metallarmband, med läderarmband eller gummiband. Formatet och den låga vikten på 32 gram utan armband gör att den inte känns så mycket på armen utan kan verka i tysthet. Därför är den troligen också bekväm att bära på natten då sömnmätningen sker. Xiaomi säger att pulsmätningen är förbättrad och när du ska sporta finns 150 olika sporter att välja på, förmodligen mer än de flesta behöver alltså.

Använder du klockan tillsammans med en Xiaomi- eller Redmi-telefon ska du kunna använda det nya vlogg-läget som kan visa puls och kalorier från klockan i realtid under videoinspelning och på skärmen. Priset är mellan 1890 och 2790 kronor beroende på utförande och armband.

Xiaomi passar samtidigt på att släppa redan lanserade Xiaomi Smart Band 10 i en “Glimmer Edition” med ett mer glittrigt armband. Det kommer dock först senare och har ännu inte fått något svensk pris.

Xiaomi Smart Camera C701: 4K och mörkerseende

Xiaomi Smart Camera C701 är tänkt för övervakning i hemmet och ska ge dig koll på både människor och husdjur. Ai lovar att kunna skilja på människor och husdjur och bebisar eller vuxna, så att appnotiser bara kommer för det du bedömer som viktigast. Kameran är uppkopplad via wifi 6 och ska enligt Xiaomi ge bra detaljer i både ljusa och mörka områden, inklusive mörkerseende i fullfärg utan synligt rött ljus när kameran är aktiv i mörker.

Röststyrning finns via Google Assistant och tvåvägsljud gör att du från telefonen kan föra dialog med den som är hemma. För inspelningar kan du välja om de ska sparas i molnet eller på ett lokalt minneskort i kameran. Xiaomi Smart Camera C701 ska kosta 699 kronor.

Redmi Pad 2 Pro: Stor platta, litet pris

En stor platta, därmed med stor skärm och stort batteri, samt en prislapp på 2990 kronor, det är Xiaomi Redmi Pad 2 Pro. Plattans skärm på 12,1 tum har 120 hertz uppdateringstakt och batteriet är på 12 000 mAh. Den kan laddas i 33W men även användas som powerbank om du vill ladda din mobil från plattan, då med laddning på 27W.

Redmi Pad 2 Pro har även det som heter Xiaomi Interconnectivity så den kan samverka med din Xiaomi-telefon och därmed dela appar från telefonen så de kan användas i ett fönster på surfplattans skärm. Plattan kommer i versioner med wifi eller wifi och 5G och den drivs av Snapdragon 7s Gen 4.