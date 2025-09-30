Adobe släpper ny videoredigering för Ios

Adobe har idag lanserat sin fullfjädrade videoredigerare Premiere som mobilapp för Iphone och Ipad i App Store. Appen ger proffsverktyg direkt i telefonen med en kraftfull tidslinje som klarar obegränsade videospår och ljudspår samt stöd för 4K HDR-redigering. Systemkravet för appen är Ios 17 eller bättre, respektive Ipad OS 17 eller bättre.

I Premiere-appen ingår AI-verktyg för studioljud såsom Enhance Speech som förbättrar röstinspelningar och genererade ljudeffekter via Adobe Firefly. Skapare får även tillgång till miljontals gratis bilder, klistermärken och musikspår, och kan publicera direkt till plattformar som Tiktok och YouTube utan vattenmärke eller störande begränsningar.

Appen är gratis att ladda ner och använda, med möjlighet att köpa till extra generativa krediter och molnlagring för tyngre projekt. Adobe kommer att avveckla den tidigare enklare appen Premiere Rush och man planerar en Android-version i framtiden.