AI-företag anklagas för musikstölder

RIAA, en förening för de största amerikanska skivbolagen, har uppdaterat sin stämningsansökan mot AI-startupen Suno. I den nya stämningen, inlämnad 19 september, anklagar skivbolagen Suno för att olagligt ha laddat ner låtar från YouTube för att träna sina AI-modeller. Detta enligt publikationen The Verge.

Enligt RIAA använde Suno specialskriven programkod för att kringgå YouTubes kryptering, kallad “rolling cipher”, och plockade ner musik från Universal, Sony och Warner utan tillstånd. Det bryter både mot YouTubes användarvillkor och mot den amerikanska upphovsrättslagen DMCA, som förbjuder att tekniska skyddsåtgärder kringgås för att få tillgång till upphovsrättsskyddat material.

Suno har inte berättat hur deras träningsdata samlats in och hävdar att de skyddas av “fair use”. RIAA menar dock att DMCA saknar undantag för AI-träning och pekar på en rapport från ICMP som visar att Suno olagligt kringgått YouTubes skydd. Nu kräver skivbolagen 2500 dollar i skadestånd för varje forcerad kryptering och upp till 150000 dollar per verk som laddats ner.