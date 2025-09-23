AI ska hjälpa dejting på Facebook

Om inte ens du vet vem du letar efter

Facebook Dating har fått två nya funktioner för att göra dejtandet enklare och roligare utan att behöva svepa fram och tillbaka i dejting-appar.

Den första funktionen kallas Dating Assistant och är en chattbaserad hjälpfunktion som ger personliga matchförslag utifrån dina intressen och önskade kriterier. Du kan till exempel be om att få träffa någon som jobbar inom teknik i Brooklyn eller få tips på roliga dejter. Funktionen finns i fliken Matchningar och rullas initialt successivt ut i USA och Kanada.

Den andra funktionen heter Meet Cute och ger dig en överraskningsmatch varje vecka baserat på Facebook Datings algoritm. Du kan välja att starta en konversation med matchen eller hoppa över om det inte känns rätt, och du kan stänga av Meet Cute när du vill.

Båda nyheterna är en del av Facebook Datings kostnadsfria dejtingupplevelse i appen och syftar till att minska det Meta kallar “swipe-utmattning” och att hjälpa användare att träffa intressanta personer på nya sätt.