Bättre skydd, mindre frihet
Android introducerar bättre malwareskydd
Google stoppar sideloading av overifierade appar från 2026 för att skydda mot malware.
Google har meddelat att endast appar från verifierade utvecklare kommer att kunna installeras med så kallad sideloading på certifierade Android-enheter från och med 2026.
Företaget inför ett nytt system där utvecklare måste registrera sig med ett ID och lämna personlig information via en ny Android Developer Console. Syftet är att minska risken för skadlig kod, eftersom appar utanför Play Store har uppvisat upp till 50 gånger högre andel malware.
Google öppnar för tidig utvecklarregistrering i oktober 2025, och från mars 2026 blir verifiering obligatorisk för alla som vill distribuera appar utanför Play Store. Den första tvingande fasen inleds i september 2026 i Brasilien, Indonesien, Singapore och Thailand. Global utrullning planeras under 2027.
Sideloading och tredjepartsbutiker förblir tillåtna, men varje app måste länkas till en verifierad utvecklare. Kritiker menar att hobby- och integritetsinriktade utvecklare kan avskräckas och att Androids öppna modell riskerar att bli mer lik Apples iOS-restriktioner.
För vanliga användare förväntas förändringen ge färre skadliga och bedrägliga appar genom ökad transparens och ansvarstagande från utvecklarnas sida.