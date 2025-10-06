Användarnamn kommer allt närmare i Whatsapp

Whatsapp planerar nu att införa användarnamn som inloggningsmetod istället för telefonnummer. Tecken på den nya funktionen upptäcktes redan försommar 2023, men ännu har den inte släppts offentligt.

Nu går dock källor ut med att tjänsten är på väg att lansera ett system där användare kan reservera sina användarnamn i förväg. Tanken är att telefonnumret inte längre ska behöva delas, vilket idag är både inloggning och det enda sättet att lägga till nya kontakter. Eftersom tjänsten har över tre miljarder användare globalt väntas konkurrensen om attraktiva användarnamn bli mycket hård.