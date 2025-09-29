Bli plusmedlem
Apple har uppdaterat Ios 26

Buggfixar och säkerhetsuppdatering på menyn när Apple uppdaterar sitt nya operativsystem.

Apple har nu släppt uppdateringen till Ios 26.0.1, en mindre uppdatering utan nya funktioner men väl säkerhetsuppdateringar och buggfixar. Bland annat ska man ha fixat till problem med att trådlösa nätverk och Bluetooth kan kopplas från, och ett ovanligt problem med svårigheter att ansluta till mobila nätverk.

