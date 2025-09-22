-
Svenska på ingång - så småningom
Apple Intelligence har dykt upp på svenska
I den senast versionen av Ios 26.1 avsedd för utvecklare har svenska versionen av Apple Intelligence dykt upp.
Apple har släppt en betaversion av Apple Intelligence med stöd för svenska och djup integration i iPhone, iPad och Mac. Betaversionen är dock enbart avsedd för utvecklare, en publik betaversion kommer vid ett senare tillfälle följt av den skarpa versionen.
Med Apple Intelligence är det tänkt att du bland annat ska kunna översätta text i Meddelanden och FaceTime i realtid, rätta och formulera om mejl med ett tryck, samt prioritera viktiga notiser som visas överst i din aviseringstrav. I Bilder-appen kan du ta bort oönskade detaljer ur foton, skapa nya originalbilder med Image Playground, göra personliga Genmoji och automatiskt sammanställa minnesfilmer utifrån dina bilder och videor. Den visuella intelligensen låter dig även ställa frågor om det du ser genom kameran eller i ditt bibliotek och få svar direkt i en enkel vy.
All personlig data bearbetas lokalt på din enhet och mer komplexa förfrågningar hanteras av Apples Private Cloud Compute, vilket innebär att dina uppgifter aldrig lagras någon annanstans.