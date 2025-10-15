-
Krönika: Allt är relativt, storleken också
-
Duell: Samsung Galaxy A17 mot Motorola Moto G56
-
Krönika: Snabb mobil oavsett prestanda
-
Intervju: Oppos Nordenchef om inträdet på svenska marknaden
-
Krönika: Lanseringarna som skapar en lucka i tiden
-
Nyheterna i Samsung One UI 8 på djupet
-
Tips och tricks: 8 smarta knep för Huaweis smarta klockor
-
Krönika: Billiga mobiler är inte dåliga
-
Krönika: Ökande likriktning och mer av samma
-
Apples lansering på djupet
Snabbare med M5 men få uppdateringar
Apple lanserar nya Ipad Pro med kraftfulla M5– kostar från 13 000 kr
Apple lanserar en ny version av Ipad Pro, nu i storlekarna 11 och 13 tum samt med det nya kraftfulla M5-chippet.
De båda surfplattorna lanseras idag och börjar säljas den 22 oktober med förhandsbokning från och med idag.
Huvudnyheten i de här nya Ipad-modellerna är alltså det nya M5-chippet som enligt Apple ska ge framförallt bättre lokal AI-prestanda samt utökad grafikprestanda. Apple jämför själva M5 med det första M1-chippet och i den jämförelsen ska M5 ha 5,6 gånger högre AI-prestanda och 3,5 gånger högre än föregångaren M4.
Apple har även uppdaterat andra viktiga komponenter under skalet även om många andra egenskaper och utseendet är detsamma som i den tidigare modellen. De modeller av nya Ipad Pro som har mobiluppkoppling får till exempel Apples C1X-modem och nya IPad Pro har Apples C1-chip med stöd för wifi 7.
Båda nya Ipad Pro får uppdaterad minnes- och lagringskomponenter med snabbare bandbredd och allt detta samlat snabbare upp prestandan när du till exempel renderar 3D-grafik, arbetar med video elelr genererar bilder med AI. Tittar vi i övrigt på specifikationer så är de identiska med den tidigare modellen. Skärmarna är fortfarande Oled och 11-tumsmodellen är alltså precis som föregångarne 5,3 millimeter tunn medan 13-tumsmodellen är 5,1 millimeter.
Givetvis levereras de nya plattorna med IpadOS26 som är en stor uppgradering och släpper lös kraften med multitasking och möjligheten att helt fritt öppna många appar i fönster du kan storleksförändra och arbeta med parallellt i Ipad. Här kan så klart lite extra prestanda komma väl till pass.