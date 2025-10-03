Apple pausar utvecklingen av billigare Vision Pro

Apple har internt lagt planerna på en billigare och lättare version av sitt Vision Pro-headset på is för att i stället fokusera på att ta fram smarta glasögon som kan konkurrera med Metas produkter. Det uppger publikationen Bloomberg.

Företaget uppges ha flyttat personal från Vision Pro-projektet till utvecklingen av minst två olika glasögonmodeller. En enklare, skärmfri variant med röststyrning och AI kan komma att presenteras nästa år med sikte på lansering 2027, samtidigt som en mer avancerad version med inbyggd skärm nu får ökad prioritet i utvecklingsarbetet.

Samtidigt har produktionen av den befintliga Vision Pro-modellen skalats ner, och en mindre uppdatering av headsetet väntas kunna lanseras redan innan årets slut.