Apple planerar Vision Air 2027

Apple planerar att lansera en ny version av sin headset Vision Pro under namnet Vision Air år 2027. Det hävdar analytikern Ming-Chi Kuo som hävdar att den nya modellen kommer att vara både lättare och billigare än dagens Vision Pro.

Vision Air förväntas väga över 40 procent mindre än nuvarande modell, vilket innebär att den stannar på drygt 450 gram under ett pund jämfört med Vision Pros på 600 till 650 gram beroende på vilket band som används. Priset sägs bli över 50 procent lägre, vilket skulle motsvara ungefär 25000 kronor, för att locka fler köpare.

Enligt tidigare rykten får Vision Air en intern struktur i titan för att minska vikten, en tunnare konstruktion, och en ny batteriinkapsling. Dessa förändringar ska bidra till en smidigare och mer bärbar enhet.

Ming-Chi Kuo tror att Apple kan sälja omkring en miljon Vision Air-enheter under 2027, att jämföra med cirka 400 000 sålda Vision Pro under samma period för dagens modell.