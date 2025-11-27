Meta Quest-uppföljare kanske inte blir en Quest

Att Meta arbetar med en uppföljare till sitt XR-headset Meta Quest 3 och Quest 3S har inte varit någon överraskning. Nu presenteras dock läckt information att dessa headset inte nödvändigtvis presenteras som en direkt efterföljare i Quest‑serien. Istället man Meta komma att överge namnet Quest och i stället marknadsföra enheten under Meta‑varumärket. Den nya modellen ska vara lättare än Quest 3, som väger omkring 515 gram, vilket uppnås genom att vissa komponenter flyttas till en extern tillbehörsenhet, ofta kallad en puck.

Företaget planerar att satsa på bättre bildkvalitet och spårningsteknik, och uppgifter pekar på mycket högre upplösning i skärmarna samt förbättrad ögon‑ och ansiktsspårning, funktioner som kan ge mer realistiska visuella upplevelser och bättre interaktion i blandad verklighet. Det nämns också att kontrollenheter eventuellt inte ingår i grundpaketet.

Källor anger att priset för den nya enheten kan hamna på omkring 800 dollar, vilket skulle placera headsetet i ett mer premiumsegment och antyder att Meta vill konkurrera med andra avancerade mixed‑reality‑enheter på marknaden. En lansering sägs vara planerad till nästa år, medan en mer traditionell uppföljare med Quest‑namnet, eventuellt kallad Quest 4, kan komma året därpå.