Inget mer gilla och kommentera
Meta pensionerar Facebook-funktioner
Två klassiska Facebook-baserade kommer att försvinna i februari 2026 eftersom får få använder dem.
Meta meddelar att två Facebook Social-tillägg - Facebook Like-knappen och Facebook Comment-knappen - kommer att tas bort den 10 februari 2026. Tilläggen har gjort det möjligt att använda Gilla-knappar och Facebook-kommentarer på externa webbplatser, men nu kommer dessa att sluta renderas och visas som osynliga 0x0 pixlar, vilket enligt Meta inte ska orsaka fel eller påverka webbplatsers funktionalitet.
Utvecklare behöver inte vidta åtgärder, men kan välja att ta bort tilläggens koder för en renare användarupplevelse. Meta uppger att förändringen är en del av en plattformsutveckling där äldre funktioner används mindre och att företaget vill fokusera på verktyg som ger större värde för utvecklare och företag.
Mer information, främst för utvecklare och de som fortfarande använder tilläggen, finns på Metas hemsida.