Apple senarelägger nedstängningen av gamla Hem
Snart är det dags att ta farväl av Apples äldre Hem-app, men nu har man flyttat datumet till februari.
Apple skjuter upp sitt krav på att uppgradera Hem‑appen. Istället för att tvinga övergången i höst har företaget flyttat slutdatumet till den 10 februari 2026, vilket ger användare mer tid att byta till den nya Hem‑arkitekturen. För att fortsätta använda tillbehör och automationer utan avbrott behöver användare uppdatera sina enheter till de angivna operativsystemsversionerna eller senare.
Den nya versionen av Hem‑appen innehåller förbättrad prestanda för hem med många enheter samt stöd för funktioner som gäståtkomst, robotdammsugare och historik.
Apple uppger att användare kan söka efter uppdateringen i Hem‑appen under inställningarna och att företaget också kan uppgradera vissa hem automatiskt.