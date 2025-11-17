Apple utforskar interaktiva Iphone‑skal

Det finns gott om olika skal, men snart kan det komma ytterligare en variant.

Apple påstås undersöka fodral som inte bara skyddar telefonen utan också fungerar som en extra inmatningsyta. Detta enligt bland andra läckaren Instant Digital. En patentansökan från 2024 beskriver ett fodral med inmatning som kan innehålla sensorer och som gör att telefonen känner av när fodralet är på och då omdirigerar knappfunktioner till fodralets ytor. I patentet beskrivs också hur fodralet kan kommunicera med telefonen, bland annat via NFC, och att vissa varianter kan ha stöd för biometrisk inloggning med Touch ID i fodralet.

Rapporten förklarar att sensorerna i fodralet kan reagera på tryck, tryckningar eller svepgester, och därigenom utföra funktioner som normalt styrs av fysiska knappar. Tanken är att ett sådant tillbehör kan ge större och mer ergonomiska ytor för till exempel volymkontroll och kamerahantering, samtidigt som det minskar risken för oavsiktliga kantinmatningar på en skärm som sträcker sig nära kanterna.

Publikationen MacRumors kopplar informationen till rykten om en framtida Iphone med mycket tunna ramar och en skärm som böjer sig runt alla fyra kanter. En sådan kantfri design skulle lämna lite plats för mekaniska knappar, vilket gör ett interaktivt fodral till en möjlig lösning för att behålla fysiska funktioner utan att kompromissa med en ren skärmdesign. Det nämns också att dessa skal eventuellt enbart kommer till Pro-modellerna för att göra dem ännu mer Pro.