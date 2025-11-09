Apple Watch får ny Whatsapp

Meta har släppt en ny version av Whatsapp som fungerar direkt på Apple Watch. Appen gör det möjligt att hantera meddelanden utan att använda sin Iphone. Användaren kan läsa hela meddelanden även om det är längre sådana, skriva och skicka nya meddelanden, spela in röstmeddelanden och skicka snabba emoji-reaktioner. Bilder och klistermärken visas tydligare än tidigare, och mer av chathistoriken syns direkt på klockans skärm.

Appen fungerar med Apple Watch Series 4 och senare, och kräver att klockan har Watch OS 10 eller nyare installerat. Meta betonar att meddelanden och samtal fortfarande är skyddade med end-to-end-kryptering, vilket innebär att innehållet är privat mellan avsändare och mottagare.

Lanseringen ses som ett första steg, och Meta planerar att fortsätta utveckla appen utifrån användarnas synpunkter. Målet är att göra Whatsapp mer tillgängligt på fler enheter och att förenkla meddelandehantering direkt från handleden.