Apples uppges testa Ios 26.4

Apple testar just nu en intern betaversion av Ios 26.4, enligt uppgifter från publikationen Macrumors. Uppdateringen är planerad att släppas i mars eller april 2026 och utvecklas parallellt med höstversionen Ios 26.0.

Bland de första bekräftade nyheterna finns nya emoji baserade på Unicode 17.0, till exempel trombon, skattkista och späckhuggare. Dessutom uppges Siri få en mer personlig förmåga med bättre förståelse för användarens kontext, skärmmedvetenhet och djupare kontroller per app. Apple tillkännagav först de personanpassade Siri-funktionerna under sin WWDC 2024-keynote, men i mars meddelade man att de skulle bli försenade.

Dessa funktioner väntas bli tillgängliga i USA under våren 2026 som en del av Ios 26.4. Det återstår att se vilka av dessa funktioner som kommer att lanseras inom EU.