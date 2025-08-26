Bättre bildredigering med Gemini

När du vill ha bilden som du vill

Google har integrerat en ny bildredigeringsmodell från Google DeepMind i Gemini-appen, och enligt Google själva är det den högst rankade bildredigeringsmodellen i världen på LMArena.

Med uppdateringen får användare mer kontroll för att skapa perfekta bilder och bevara igenkännbara drag hos personer och husdjur. Den nya modellen hjälper till att undvika de små fel som kan göra att en bild känns ”nära men inte riktigt rätt”.

I Gemini-appen går det nu att kombinera flera foton till en helt ny scen, till exempel genom att placera en person från ett foto och en hund från ett annat foto och placera dem tillsammans på en AI-skapad basketplan.

Redigeringen kan ske i flera steg, vilket innebär att man exempelvis kan måla om väggar och sedan lägga till möbler utan att påverka andra delar av bilden. Dessutom kan man överföra stil från en bild till ett objekt i en annan bild, som att applicera blommönster på ett par gummistövlar.

Redigerade bilder kan laddas upp igen i Gemini-appen för att skapa animerade videoklipp av de nya motiven. Alla AI-skapade eller redigerade bilder förses med en synlig vattenstämpel och en osynlig SynthID-vattenstämpel för att tydligt märka dem som AI-genererade.

Funktionen finns tillgänglig i Gemini-appen från och med i dag.