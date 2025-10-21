-
Snart kan du läsa även i Europa
Boox nya läsplatta får global lansering
Den mobilliknande läsplattan Palma 2 Pro styr kosan mot Europa.
Boox meddelar att man lanserar Palma 2 Pro globalt, den kompakt läsplatta med färgskärm som utnyttjar e-bläck och är utformad som en liten telefon. Enheten har en 6,13-tums E Ink-skärm med hög textupplösning, stöd för 5G-dataanslutning, Android 15 och åtkomst till Google Play. Hårdvaran inkluderar en åttakärnig processor, 8 GB RAM, 128 GB lagring med microSD-stöd, 16 MP-kamera, fingeravtrycksläsare och ett batteri på 3950 mAh. Ett magnetiskt skyddsfodral ingår i paketet men pekpenna säljs separat.
Priset för Boox Palma 2 Pro tillsammans med ett skyddsfodral ligger på 400 euro och ska börja levereras runt den 20 november.