Chrome första Google-appen med Liquid Glass

Webbläsaren Chrome har blivit den första Google-appen som stöder Liquid Glass i Ios 26. Med lanseringen av Chrome 141 på Iphone och Ipad har användargränssnittet fått rundade hörn, transparens och mjukare övergångar i flikvyn och menyerna.

Uppdateringen omfattar Tab Grid med nya ikoner för inkognitoläge, flikar och flikgrupper samt ett nytät placerat sökfält. Kontextmenyer, bottenmenyn och inställningar visar nu rundare hörn och nya ikoner, och den tidigare cirkelformade laddningsindikatorn har ersatts av Ios standardindikator. Det är fortfarande oklart när andra Google-appar kommer att få samma visuella uppdatering i Ios 26.