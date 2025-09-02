Comviq lanserar nytt abonnemang – ger alla lägre pris

Comviq meddelar att man introducerar Comviq Duo, en ny tjänst som gör det möjligt för två personer att dela abonnemangsrabatt utan att behöva dela surfmängd eller faktura. Med Comviq Duo behåller varje användare sin egen surf och sin egen faktura, samtidigt som båda får 30 kronor rabatt varje månad så länge båda abonnemangen är aktiva.

Exempel på priser med Duo är 99 kronor per månad för 4 gigabyte (ordinarie pris 129 kronor), 159 kronor för 8 gigabyte (ordinarie pris 189 kronor), 219 kronor för 32 gigabyte (ordinarie pris 249 kronor) och 339 kronor för 100 gigabyte (ordinarie pris 369 kronor).

Erbjudandet är tillgängligt för både nya och befintliga Comviq-kunder via inbjudan på comviq.se och omfattar operatörens ordinarie abonnemang, inklusive student- och seniorerbjudanden, men kan inte kombineras med andra rabatter.