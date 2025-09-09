-
Uppdatering på väg
Då kommer uppdateringen till IOS 26, Ipad OS 26 och Watch OS 26 – Sex dagar kvar
Apples uppdatering av operativsystemen till Ipad, Iphone och Apple Watch är nu på väg. Den nya glasliknande designen och en lång rad nya funktioner dyker upp 15 september.
På måndag den 15 september släpper Apple IOS 26, samt motsvarande uppdateringar till Apple Watch och Ipad. Det innebär alltså att även Ipad OS 26 och Watch OS 26 finns att ladda ner då, gratis.
Uppdateringen innebär att Apples olika prylar för en mer sammanhållen design, från Iphone till Mac-datorer, Apple TV, klockor och surfplattor.
IOS 26 och de andra nya systemen visades upp redan i juni och du kan läsa mer om vad som är nytt i våra artiklar om IOS 26.
Uppdateringarna innebär även att Apple Watch får nytt träningsläge, Ipad får riktig multitasking med appar i fönster och Apples AI rullas ut med fler funktioner. Samlad rapportering från den lanseringen med alla detaljer hittar du här.