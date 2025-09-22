-
Mindre klickande för att godkänna cookies
EU vill förenkla reglerna för cookies
Nya och förenklade regler föreslås för att minska besökarnas behov av att godkänna cookies som de ändå inte läser omfattningen av.
Är du trött på att behöva godkänna, eller i varje fall hantera, cookies (kakor) när du besöker en webbplats? I så fall kan det vara goda nyheter på ingång, för nu vill EU-kommissionen ändra reglerna för cookies på nätet. Detta enligt publikationen Politico. Syftet är att minska antalet samtyckesrutor som visas på webbplatser. Enligt dagens regler måste sajter be om tillstånd innan de sparar kakor, om de inte är helt nödvändiga för tjänsten.
Ett av argumenten är att många användare klickar bort rutorna utan att läsa, vilket urholkar själva idén med samtycke. Kommissionen anser att systemet behöver förenklas och kan vilja ge användare möjlighet att ställa in sina cookie-inställningar direkt i webbläsaren istället för på varje sajt.
EU-länder redan tidigare varit inne på att reglerna behöver ändras, Danmark (som för närvarande är ordförande i Europeiska unionens råd) föreslog till exempel i maj att man skulle slopa samtyckesbanners för cookies som samlar in data ”för tekniskt nödvändiga funktioner” eller ”enkel statistik”.
Förslaget kan läggas fram i december. Integritetsförespråkare varnar dock för att undantag kan leda till mer spårning och riktad reklam utan tydligt godkännande från användarna.