Europa har fått mer självständig sökmotor

Ecosia, den miljövänliga sökmotorn som planterar träd med sina annonsintäkter, har börjat leverera sökresultat via ett nytt europeiskt sökindex. Satsningen görs tillsammans med franska Qwant inom projektet European Search Perspective (EUSP). Målet är att skapa en mer självständig och rättvis digital infrastruktur i Europa, samtidigt som det ska minska beroendet av amerikanska teknikjättar.

Det nya indexet heter Staan och är byggt för att ge andra sökmotorer och AI-företag snabb och säker tillgång till webbdata, med skydd för användarnas integritet. I Frankrike ska ungefär hälften av sökningarna få svar från Staan redan i år, och utrullning till fler länder planeras senare. Ecosia vill med detta minska beroendet av amerikanska teknikföretag, öka konkurrensen och bidra till ett mer demokratiskt internet. Indexet är öppet för andra aktörer att använda, och Ecosia fortsätter att använda sina intäkter till trädplantering.