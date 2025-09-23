Freja varnar för bedragare

Under den senaste veckan har falska sms cirkulerat som påstår att mottagaren registrerat ett Freja-konto. Meddelandena är bedrägeriförsök och kommer inte från Freja.

Bedragarna ber mottagaren ringa ett telefonnummer, vilket inleder ytterligare bedrägeriförsök. Freja uppmanar alla att ignorera dessa sms och aldrig följa instruktionerna i dem.

Den som vill kontrollera sitt Freja-konto kan logga in på Mina Sidor med sin Freja-elegitimation. Där visas registrerade uppgifter, vilken telefonmodell som är kopplad och vilken ID-handling som användes vid registreringen. Under Menyvalet Min historik syns alla aktiviteter, inklusive avböjda inloggningar och underskrifter.

Freja skickar aldrig meddelanden som ber användaren använda sin e-legitimation på det sätt som de falska SMS:en gör. För frågor eller support är telefonen öppen alla dagar klockan 08–22 på 08-38 88 58, alternativt via e-post på support@frejaeid.com.