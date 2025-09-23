-
Tips och tricks: 8 smarta knep för Huaweis smarta klockor
-
Krönika: Billiga mobiler är inte dåliga
-
Krönika: Ökande likriktning och mer av samma
-
Apples lansering på djupet
-
Prisvärda mobiler, Swedbank, problemlösning, Xiaomi 15 Ultra och mer – Mobil ger svar
-
Krönika: Därför kan vi förvänta oss en ny Windows-telefon - del 2
-
Krönika: Därför kan vi förvänta oss en ny Windows-telefon
-
Krönika: Bra jobbat! Du har simmat 1 meter – se alla uppgifter om ditt träningspass här
-
Airpods: 11 tips för att hitta okända funktionerna och lösa vanliga problem
-
Googles Pixel 10-lansering på djupet
Falska sms i omlopp
Freja varnar för bedragare
Många har fått bluff-SMS från bedragare som utger sig för att vara Freja. Här är stegen för att dubbelkolla ditt Freja-konto och se till att allt ser rätt ut.
Under den senaste veckan har falska sms cirkulerat som påstår att mottagaren registrerat ett Freja-konto. Meddelandena är bedrägeriförsök och kommer inte från Freja.
Bedragarna ber mottagaren ringa ett telefonnummer, vilket inleder ytterligare bedrägeriförsök. Freja uppmanar alla att ignorera dessa sms och aldrig följa instruktionerna i dem.
Den som vill kontrollera sitt Freja-konto kan logga in på Mina Sidor med sin Freja-elegitimation. Där visas registrerade uppgifter, vilken telefonmodell som är kopplad och vilken ID-handling som användes vid registreringen. Under Menyvalet Min historik syns alla aktiviteter, inklusive avböjda inloggningar och underskrifter.
Freja skickar aldrig meddelanden som ber användaren använda sin e-legitimation på det sätt som de falska SMS:en gör. För frågor eller support är telefonen öppen alla dagar klockan 08–22 på 08-38 88 58, alternativt via e-post på support@frejaeid.com.