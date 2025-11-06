Google börjar med teman i Pixel

Google har lanserat appen Temapaket för Pixel-telefoner, som ska göra det enklare att byta ut bakgrundsbilder, ikoner och systemljud med hjälp av färdiga teman.

Appen finns nu i Play Store, men fungerar ännu inte fullt ut eftersom den kräver stöd från en kommande systemuppdatering. I nuläget visas inga teman i telefonens inställningar, även om appen är installerad.

Det första tillgängliga temat heter Wicked och har ett mörkt, lila färgschema. Det är oklart om användare kommer att kunna skapa egna teman eller om de enbart får tillgång till Googles färdiga paket. Funktionen väntas bli synlig i Pixel-telefonens meny för bakgrund och färg när systemstödet är på plats.

Eftersom appen redan finns tillgänglig lär den fullskaliga tillgängligheten inte vara långt borta.