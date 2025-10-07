Google medger en ny Nest Hub

Google har nyligen bekräftat att Nest Hub-serien lever vidare och att nya smarta displayer är under utveckling. I en intervju med publikationen 9to5Google förklarar Anish Kattukaran, chef för Google Home, att företaget fortfarande ser stor potential i produkttypen, särskilt i kombination med AI-tjänster som Gemini for Home. Även om han inte avslöjade några detaljer om lanseringsdatum eller specifikationer, antyder han att en ny generation är på väg.

Kattukaran lyfter fram att skärmar med inbyggd mikrofon och högtalare är särskilt väl lämpade för AI-assistenter som både kan visa information och svara med röst. Den här typen av interaktion blir allt viktigare i takt med att Google satsar mer på generativ AI i hemmet. Nuvarande modeller som Nest Hub (andra generationen) och Nest Hub Max kommer fortsatt att få stöd och uppdateras med Gemini-funktioner, men enligt Google finns det utrymme för en ny enhet med förbättrad hårdvara och nya användningsområden.