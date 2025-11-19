-
Krönika: Bästa prylen jag någonsin köpt
-
Nyheterna som gör mobilens batteri bättre
-
Krönika: 7 års uppdateringar men laddkontakten är slut
-
Duell: Vikbara Honor Magic V5 mot Samsung Galaxy Z Fold 7
-
Krönika Apple Intelligence: Skrattretande
-
Oppo om Hasselblad, europeisk expansion och hur de ska lyckas
-
Krönika: Till botten med Oppo och Oneplus
-
Oneplus Sverigechef berättar om Oneplus 15 och AI på svenska
-
Krönika: Tunnkollaps – Motorola har 13 dagar på sig att lägga ner Edge 70
-
Duell bästa vikbara: Samsung Galaxy Z Fold 7 mot Google Pixel 10 Pro Fold
Idel ädel app-adel
Google presenterar årets bästa appar
Google Play har publicerat sin lista ”Best of 2025” med redaktionens utvalda appar och spel.
Google Play har publicerat sin årliga sammanställning Best of 2025, där en redaktionell jury lyfter fram appar, spel och böcker som fångat deras uppmärksamhet under året. Syftet är att visa användare vad som är nytt och rekommenderat, samt att guida till appar som redaktionen bedömt som särskilt bra eller nyskapande.
Google Play har släppt sin årliga Best of 2025, där plattformen lyfter fram appar, spel och böcker som utmärkt sig globalt under året. Huvudvinnare i den globala översikten är Focus Friend (Best App) och Pokémon TCG Pocket (Best Game). Luminar: Photo Editor utsågs till Best Multi-device App och Disney Speedstorm till Best Multi-device Game. Google framhåller att urvalet bygger på kvalitet, användarupplevelse och hur väl produkterna fungerar över flera enheter.
Komplett lista över appar i den globala Best of 2025
- Focus Friend
- Luminar: Photo Editor
Edits, an Instagram app
- Wiser - 15 Minute Audio Books
- Pingo AI Language Learning
- ABCmouse 2: Kids Learning Game
- SleepisolBio: sleep, alarm
- Goodnotes: Notes, docs, PDF
- SoundCloud: The Music You Love
- Calm - Sleep, Meditate, Relax
Komplett lista över spel i den globala Best of 2025
- Pokémon TCG Pocket
- Disney Speedstorm
- Dunk City Dynasty
- Candy Crush Solitaire
- Chants of Sennaar
- Disco Elysium
- Wuthering Waves
- Dredge
- Odin: Valhalla Rising