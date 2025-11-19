Google presenterar årets bästa appar

Google Play har publicerat sin årliga sammanställning Best of 2025, där en redaktionell jury lyfter fram appar, spel och böcker som fångat deras uppmärksamhet under året. Syftet är att visa användare vad som är nytt och rekommenderat, samt att guida till appar som redaktionen bedömt som särskilt bra eller nyskapande.

Google Play har släppt sin årliga Best of 2025, där plattformen lyfter fram appar, spel och böcker som utmärkt sig globalt under året. Huvudvinnare i den globala översikten är Focus Friend (Best App) och Pokémon TCG Pocket (Best Game). Luminar: Photo Editor utsågs till Best Multi-device App och Disney Speedstorm till Best Multi-device Game. Google framhåller att urvalet bygger på kvalitet, användarupplevelse och hur väl produkterna fungerar över flera enheter.

Komplett lista över appar i den globala Best of 2025