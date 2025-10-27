Google verkar uppdatera funktionen Samtalskort

Google ser ut att förbereda en ny funktion i sin telefonapp som ska ge användare större kontroll över hur deras samtalskort visas för andra, rapporterar publikationen Android Authority. Funktionen med samtalskort har upptäckts i en testversion av appen och antyder att användare snart kan skapa en personlig presentation som visas när de ringer någon.

Samtalskort är en funktion som redan låter användare anpassa hur inkommande samtal ser ut från vissa kontakter. Hittills har det dock inte funnits något enkelt sätt att styra hur man själv framställs när man ringer andra. Den nya inställningen skulle kunna lösa detta genom att låta användaren skapa ett eget samtalskort som används utåt.

I den aktuella testversionen finns en knapp för att skapa ett eget samtalskort, men funktionen är ännu inte aktiv. Det är också oklart hur appen kommer att hantera situationer där både den som ringer och den som tar emot samtalet har egna samtalskort för den uppringande personen. Frågan är om användaren får välja vilket kort som ska visas, eller om Google bestämmer en standard.

Eftersom informationen kommer från en så kallad APK-teardown, där utvecklare granskar appens kod, finns det inga garantier för att funktionen faktiskt kommer att lanseras. Google har ännu inte kommenterat upptäckten offentligt.