Ikea certifierar sju nya Matter-enheter

Ikea har fått sju nya smarta sensorer och strömbrytare certifierade enligt Matter-standarden. Detta enligt publikationen Matteralpha.

Bland produkterna finns temperatur- och fukt­sensorn Timmerflotte, rörelse­sensorn Myggspray och dörr- och fönster­sensorn Myggbett. Programmerbara ström­brytarna Bilresa kommer i två olika varianter där den ena två knappar och den andra en ratt för att till exempel dimma lampor eller styra fläktar. Luftkvalitetssensorn Alpstuga följer inomhusluftens kvalitet och kommer troligtvis att ersätta den befintliga Vindstyrka, medan fukt­sensorn Klippbok larmar vid fukt och förväntas ersätta Badring.

Alla enheter använder Thread för trådlös anslutning och kan integreras med Ikeas hubbar via Matter och Zigbee.

Företaget siktar också på fler Matter-kompatibla prylar i framtiden, däribland smartkontakten Grillplats, belysningsserien Trådfri, och en flödessensor.

Ikea planerar att lansera de första produkterna i januari och ytterligare enheter i april nästa år.