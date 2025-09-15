IOS 26 släpps idag – så förbereder du din Iphone

För att förbereda din telefon ska du framförallt se till att den är fulladdad och, för att vara på den säkra sidan, kan det även vara bra att se till att ha en färsk säkerhetskopia. Apple släpper vanligen uppdateringen vid 19-tiden ikväll svensk tid och då kan det vara hög belastning så att det tar lång tid att ladda ner uppdateringen.

För att uppdatera din Apple Watch ska du först uppdatera telefonen den är kopplad till, men även här gäller att enheten bör vara fulladdad och ha en färsk säkerhetskopia.

Det förekommer, trots att Apple har en lång period av betatester, att problem upptäcks när nya operativsystem släpps. Det är alltså inte säkert att det är en bra idé att uppdatera direkt, för vanligen släpper Apple en uppdatering med buggfixar någon vecka efter dagens stora lansering. Vill du vara säker kan du alltså avstå uppdatering idag och istället vänta tills vi ser att uppdateringen fungerar som tänkt.

Klockan 19 räknar vi med att Apple släpper uppdateringarna och då kan alla som har en enhet som stöds ocn vill ta steget gå in i Inställningar - Allmänt - Programuppdatering och uppdatera.