Iphone-baserad Macbook kan släppas i år

Apple planerar att lansera en ny MacBook med 12,9-tums skärm redan i slutet av 2025, enligt uppgifter från publikationen Digitimes. Det är främst två detaljer som ska få den här Macbook-versionen att skilja sig från sina föregångare.

Det första och största är att den påstås drivas av samma A18 Pro-processor som finns i Iphone 16 Pro. Det blir därmed den första Mac-datorn som använder en Iphone-processor istället för Apples vanliga M-serie, vilket kan innebära en enklare och mer strömlinjeformad konstruktion.

Det andra är att den nya Macbooken väntas få ett startpris på omkring 599 dollar. Därmed kan den komma att och konkurrera med enklare alternativ som Chromebooks och kan bli ett populärt val för studenter och vardagsanvändare. Eftersom A18 Pro saknar stöd för Thunderbolt kommer datorn att ha vanliga USB-C-portar, vilket är en kompromiss för att hålla nere kostnaden.

Lanseringen är planerad till slutet av året eller eventuellt början av 2026, och Apple förväntas kunna sälja mellan fem och sju miljoner enheter årligen.