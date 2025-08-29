Iphone kan få tillbaka Touch ID

Apple planerar att återinföra Touch ID i nästa generations Iphones efter att tekniken i stort sett försvann när Face ID lanserades 2017. Detta enligt publikationen Bloomberg. Nya rykten pekar på att Touch ID ska finns med bland annat i en kommande vikbar modell som tas fram för att ge en mer flexibel användarupplevelse.

Den vikbara Iphone-modellen uppges helt sakna Face ID och i stället använda Touch ID inbyggt i strömknappen på grund av begränsat utrymme i den tunna konstruktionen. Det spekuleras även i att sensorn kan vara placerad under den yttre skärmen, vilket gör att användare skulle kunna låsa upp telefonen direkt när den är hopfälld.

Bloomberg rapporterar också att Apple siktar på lansering av den vikbara Iphonen i slutet av 2026 under kodnamnet V68 och att prisbilden sannolikt hamnar över 2000 dollar, vilket skulle bli någonstans i trakterna av 25000-30000 kronor. Om ett par veckor presenteras först årets Iphone 17-modeller inklusive den nya tunna Iphone 17 Air, men den vikbara modellen uppges vara det verkliga genombrottet i Apples treåriga plan för att förnya Iphonedesignen.