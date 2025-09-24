Iphone öppnar för tredjeparts-smartklockor

Apple har släppt en första beta av Ios26.1 och analyser av programkoden visar att Iphone kan börja stödja smartklockor från andra tillverkare än Apple Watch.

I koden dyker en funktion som kallas Notification Forwarding upp. Den verkar låta användaren styra notiser från sin Iphone till ett enda tillbehör åt gången, och i så fall stängs notiserna av på Apple Watch när man väljer ett annat tillbehör i Inställningar. Det skriver publikationen MacWorld.

Utöver det finns referenser till nya ramverk för parkoppling, bland annat AccessoryExtension. Det tyder på att det kan bli enklare att para ihop tredjepartsaccessoarer med Iphonen i framtiden.

Det är inte säkert att alla de här nyheterna dyker upp direkt i Ios 26.1 då Apple kan välja att vänta med att aktivera stödet i en senare uppdatering. Det kan också bli så att funktionen bara släpps i vissa regioner, till exempel EU, där lagar om kompatibilitet mellan tillverkare ställer krav på Apple.

Ios 26.1 väntas lanseras i oktober, men de nya möjligheterna för tredjeparts-smartklockor kan dröja ett tag.