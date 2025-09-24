-
Fler än bara Apple Watch
Iphone öppnar för tredjeparts-smartklockor
Kodgrävare har upptäckt att Iphone snart kan komma att visa notiser andra smartklockor än Apples egna.
Apple har släppt en första beta av Ios26.1 och analyser av programkoden visar att Iphone kan börja stödja smartklockor från andra tillverkare än Apple Watch.
I koden dyker en funktion som kallas Notification Forwarding upp. Den verkar låta användaren styra notiser från sin Iphone till ett enda tillbehör åt gången, och i så fall stängs notiserna av på Apple Watch när man väljer ett annat tillbehör i Inställningar. Det skriver publikationen MacWorld.
Utöver det finns referenser till nya ramverk för parkoppling, bland annat AccessoryExtension. Det tyder på att det kan bli enklare att para ihop tredjepartsaccessoarer med Iphonen i framtiden.
Det är inte säkert att alla de här nyheterna dyker upp direkt i Ios 26.1 då Apple kan välja att vänta med att aktivera stödet i en senare uppdatering. Det kan också bli så att funktionen bara släpps i vissa regioner, till exempel EU, där lagar om kompatibilitet mellan tillverkare ställer krav på Apple.
Ios 26.1 väntas lanseras i oktober, men de nya möjligheterna för tredjeparts-smartklockor kan dröja ett tag.