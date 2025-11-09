Jaga skugga med Google Maps

Kodgrävare som har plockat isär en version av Google Maps har hittat en ny inställning under utveckling som ska prioritera skuggiga gångvägar och visa hur många minuter du går i solen. Detta enligt publikationen Android Authority.

Funktionen kallas “Prefer shade” och pekar på att den ska hjälpa användare att välja skuggigare rutter när de går till fots. Funktionen hittades i en genomgång av den senaste Android‑appen och innehåller textsträngar som skiljer mellan Shade och Sun samt en rad som visar antal minuter i solen för en rutt. Inställningen dyker upp i menyn för ruttalterantiv för gångnavigeringen, under andra val som att undvika färjor eller visa rullstolsvänliga vägar.

Det är ännu oklart hur Google skulle avgöra vilka sträckor som är i skugga. I rapporteringen nämns spekulationer om att LiDAR‑data eller andra kart- och bildkällor kan användas för att uppskatta skuggförhållanden, och att Google Street View‑bilar redan är utrustade med sensorer som kan användas för att skanna omgivningen, vilket gör LiDAR till en möjlig metod för att räkna ut var skugga finns.

Annons

Funktionen kan vara särskilt användbar vid värmeböljor eller för personer som vill undvika stark sol och solbränna, men precisionen och täckningen beror på vilken data Google väljer att använda och hur funktionen implementeras. Eftersom Prefer shade hittades i appens kod men inte är aktiv ännu, kan detaljer komma att ändras eller funktionen utebli i en framtida offentlig version.