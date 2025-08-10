-
Användare får större frihet att välja
Japan tvingar Apple öppna för nya webbläsare
I EU kan utvecklare i teorin släppa webbläsare som inte använder Apples WebKit-teknik, men Japan går ett steg längre.
Japan har beslutat att införa en ny lag som liknar EU:s regler för webbläsare på Iphone. Både EU och Japan kräver att Apple släpper in webbläsare med egna motorer i App Store, vilket innebär att populära alternativ som Chrome och Firefox inte längre måste använda Apples WebKit-teknik.
Japan går dock ett viktigt steg längre än EU. Medan Apple redan tillåter sådana webbläsare inom EU, har Apples strikta krav gjort det svårt för stora aktörer att lansera egna versioner. Japans nya lag förbjuder däremot uttryckligen "oskäliga tekniska begränsningar", vilket ger utvecklare större frihet att använda egna tekniker.
Lagen innebär också att Apple måste erbjuda användarna möjlighet att välja standardwebbläsare, vilket ytterligare stärker användarens kontroll. Förändringen träder i kraft i december och visar att Japan inte bara följer EU:s väg – utan också vill säkra verklig konkurrens på mobilmarknaden.