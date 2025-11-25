-
Ännu fler kryptovalutor
Klarna lanserar egen kryptovaluta
Klarna lanserar KlarnaUSD som testas på ny blockkedja för snabbare och billigare betalningar.
Klarna utvecklar kryptovalutan KlarnaUSD, en stablecoin kopplad till den amerikanska dollarn. Den ska användas för betalningar och integreras i Klarnas tjänster.
Valutan testas nu på Tempo, en ny blockkedja byggd för betalningar och stödd av Stripe och Paradigm. Klarna använder även Open Issuance från Bridge för att hantera den tekniska infrastrukturen. Planen är att lansera KlarnaUSD på Tempos huvudnät under 2026.
Klarna lyfter fram sin kundbas på över 114 miljoner och en årlig transaktionsvolym på cirka 118 miljarder dollar som en styrka för att skala valutan globalt. Företaget pekar på att stablecoin-transaktioner redan överstiger 27 biljoner dollar per år, och att tekniken kan minska de höga avgifterna för gränsöverskridande betalningar.
VD Sebastian Siemiatkowski säger att tekniken nu är tillräckligt snabb och billig för att användas i stor skala, och att samarbetet med Stripe och Tempo är en del av Klarnas strategi att utmana äldre betalnätverk.
KlarnaUSD är fortfarande i testfas och inte tillgänglig för vanliga användare. Företaget betonar att fler detaljer om lanseringen kommer senare.