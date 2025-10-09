Läcka avslöjar Samsung Galaxy XR

En massiv läcka har avslöjat en rad detaljer om Samsungs kommande VR-headset Galaxy VR, som går under projektnamnet Project Moohan.

Det är publikationen Android Headlines som publicerar de läckta uppgifterna, och Galaxy VR ska vara byggt på Googles Android XR och med One UI XR som användargränssnitt.

Galaxy XR är utrustad med en avancerad 4K micro‑OLED‑skärm som levererar totalt 29 miljoner pixlar, vilket ger en mycket hög pixeltäthet på över 4000 PPI. Det är mer än vad Apple Vision Pro erbjuder, vilket kan ge Samsung ett tekniskt övertag i den växande XR-marknaden. Headsetet drivs av Snapdragon XR2+ Gen 2, en kraftfull krets som möjliggör hög upplösning per öga och förbättrad prestanda för grafik, ljud och AI-baserad spårning.

Annons

Användaren styr headsetet med hjälp av händer, ögon och röst. Galaxy XR har flera kameror och sensorer som känner av handrörelser, ögonposition och omgivningens djup. Fyra infraröda kameror används för ögonspårning, medan mikrofonerna kan särskilja användarens röst från andra ljud i rummet. Det finns även en centrerad djupsensor som hjälper headsetet att förstå sin omgivning.

Designen är ergonomisk med mjuk vaddering runt linserna, bred “näscutout” och en justerbar bakre rem som gör att vikten – 545 gram – fördelas jämnt. På utsidan finns sex frontkameror, luftventiler, en LED-statuslampa och en kontakt för extern batteripack. Headsetet har också avtagbara ljusskydd för ökad visuell isolering.

Annons

Galaxy XR levereras med två kontroller som har 6DoF-spårning, analogspakar och haptisk återkoppling. Batteritiden anges till cirka två timmar vid normal användning och upp till 2,5 timmar vid videouppspelning. Ljudet är spatialt med tvåvägs-högtalare på varje sida, vilket ska ge en mer realistisk ljudupplevelse.

Samsung har ännu inte bekräftat lanseringsdatum eller pris, men enligt rykten kan förhandsregistreringen börja den 15 oktober och lanseringen ske runt den 21–22 oktober. Priset tros hamna kring 1800 dollar.