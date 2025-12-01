Motorola ifrågasätter EU‑regel om uppdateringar

Motorola har länge fått kritik för att erbjuda få Android‑uppgraderingar till sina telefoner. Många konkurrenter, som Google och Samsung, erbjuder betydligt längre stöd, medan Motorola ofta ger två till tre Android‑uppgraderingar för flera modeller. Detta har lett till att företaget beskrivs som en av de sämsta när det gäller programvarustöd i Android‑branschen.

I juni infördes en ny EU‑regel som ställer krav på att tillverkare ska göra operativsystemsuppdateringar och säkerhetspatchar tillgängliga i minst fem år från det att produkten slutat säljas. Regeln anger också att uppdateringar som erbjuds ska vara kostnadsfria för alla enheter av samma modell. Trots detta rapporteras det att Motorolas jurister tolkar regeltexten annorlunda och menar att kravet endast innebär att uppdateringar, om de ges, måste vara gratis, inte att de måste erbjudas under en viss minimitid. Detta enligt publikationen Android Authority.

Företaget har gjort vissa undantag, till exempel genom att lova fem års stöd för vissa modeller som Edge 50 Neo, men dessa löften är inte konsekventa över hela produktutbudet. Om Motorolas tolkning av EU‑regeln accepteras kan det innebära att många av deras telefoner fortsatt får kortare uppdateringsstöd än vad konsumenter och lagstiftare avsett.

Analytiker och konsumentföreträdare ser en risk att en framgångsrik juridisk tolkning från Motorola skulle undergräva syftet med EU‑regleringen, som är att förbättra säkerhet och hållbarhet för mobiltelefoner. För konsumenter innebär kortare uppdateringsperioder både en ökad säkerhetsrisk och snabbare teknisk föråldring av enheter, vilket kan påverka köpbeslut och förtroendet för märket.

Motorola har inte officiellt bekräftat en förändring i sin policy utöver enstaka modelllöften, och frågan om hur EU‑regeln ska tolkas väntas få fortsatt uppmärksamhet.