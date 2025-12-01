Reklam på ingång till ChatGPT

OpenAI, företaget bakom ChatGPT, kan vara på väg att införa annonser i sin chattjänst. I en beta av ChatGPT‑appen har nyupptäckta kodrader hittats som innehåller referenser till annonsfunktioner, vilket tolkas som tecken på att en annonslösning är under utveckling.

I programkod som har delats på sociala medier förekommer termer som ”search ad”, ”ad features” och ”bazaar content”, vilket antyder att annonser kan kopplas till sökningar, shopping eller rekommendationer snarare än att visas i varje konversation.

Dagen efter att kodskärmdumpen publicerades delade en användare på X en bild som påstås visa en faktisk annons i appen. Annonsexemplet visade en bild på en vattenflaska med texten ”Find a fitness class” och ”Connect Peloton”, placerad under ett chatbot‑svar. Detta är dock inget som OpenAI själva har tillkännagivit eller bekräftat.

Annons

OpenAI:s vd Sam Altman har tidigare sagt att företaget inte är emot att testa annonser, men att man fortfarande överväger hur det bäst ska genomföras. I offentlig kommunikation har Altman uttryckt att annonser inte är uteslutna, och att företaget undersöker möjliga modeller för hur annonser skulle kunna integreras utan att skada användarupplevelsen.

Analytiker och branschkällor som kommenteras i artikeln menar att en annonsmodell sannolikt skulle riktas mot gratisanvändare, medan betalabonnemang troligen skulle förbli annonsfria. En sådan lösning skulle kunna hjälpa OpenAI att täcka kostnaderna för att driva tjänsten för stora mängder gratisanvändare.