Netflix dödar populär streamingfunktion

Netflix har tagit bort möjligheten att casta från mobilappar till de flesta moderna TV-apparater och streamingenheter. Endast äldre Chromecast-enheter och TV-appar med inbyggt Google Cast verkar fortfarande fungera enligt Netflix uppdaterade supportinformation.

Cast-knappen har försvunnit i mobilappen för användare med enheter som Chromecast with Google TV och Google TV Streamer, vilket innebär att man i fortsättningen måste använda TV:ns eller streamingenhetens fjärrkontroll för att navigera i Netflix.

Undantaget är äldre Chromecast-modeller och TV-apparater som har Google Cast inbyggt, men även där finns begränsningar kopplade till abonnemangstypen. Netflix anger att casting på vissa äldre enheter kan kräva ett annonsfritt abonnemang, och användare med annonsstödda planer kan bli blockerade från att casta även på kompatibel hårdvara.

Beslutet har väckt kritik från flera användare som upptäckt förändringen utan förvarning. Många har uttryckt frustration över att den bekväma möjligheten att styra Netflix från telefon eller surfplatta försvunnit, och flera rapporter i sociala forum visar att användare upplevt att funktionen togs bort plötsligt i samband med de senaste appuppdateringarna.

Konsekvenserna för användare kan bli praktiska. Resenärer och personer som ofta använder casting för att undvika att logga in på hotell-TV eller för att söka och styra innehåll från mobilen påverkas särskilt, eftersom alternativet nu ofta är att logga in direkt i TV-appen eller koppla en dator med kabel till TV:n. För dem som föredrar mobilens pekskärm för sökning och navigering innebär förändringen en tydligt försämrad användning.