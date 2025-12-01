-
Slipp skrivkramp och stress till postlådan
Apptips: Skicka riktiga julkort från din mobil
Julhälsningen kan skickas direkt från mobilen och ändå landa som ett riktigt kort i brevlådan
Du kanske har märkt att julen närmar sig, och om du är en sådan som bara brukar skicka ut “God jul” via sociala medier - varför inte chocka omgivningen med ett riktigtt, fysiskt julkort i brevlådan. Ingen fara, du kan göra allt via mobilen med appen Riktiga Vykort från PostNord.
Med några tryck i mobilen kan du välja färdig bild, välja en bild från mobilens fotoalbum eller ta ett nytt foto. Sedan dekorerar du framsidan med ramar, text och emojis samt skriva en personlig hälsning på baksidan innan PostNord sköter tryck och distribution åt dig. Beställer du före kl. 16.00 en vardag levereras kortet ofta inom två vardagar i Sverige, vilket gör appen praktisk även för sena julhälsningar.
Appen sparar tid eftersom du slipper skriva, frankera och posta fysiska kort manuellt; hela processen hanteras i mobilen och av PostNord. Möjligheten att använda egna foton och flera typsnitt gör julkorten mer personliga än massproducerade e‑kort utan att kräva hantverk eller postgång hemma. Adresser kan läggas in manuellt eller hämtas från hitta.se och betalning sker via kontokort eller Swish, så du kan slutföra beställningen direkt i appen.
För bästa resultat är det bra att planera i god tid för internationella mottagare eftersom leveranstiderna kan variera, men för svenska adresser fungerar appens snabba leverans väl även nära jul. Ett foto från året som gått gör kortet mer personligt och tänk på att använda bilder med god kvalitet för bästa tryckresultat. Samla gärna mottagaradresser i förväg så går massutskick snabbare via appens adressfunktioner.
Appen Riktiga Vykort finns till Android och till Ios.