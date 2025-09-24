Bli plusmedlem
Utbudet av tunna mobiler blir större

Motorola nästa tillverkare med tunn mobil

Motorola Edge 70 kan bli en riktigt tunn mobil.

Ove Kaufeldt
Tunna mobiler är på modet, och nu uppger läckaren Evan Blass att även Motorola vill blanda sig i den matchen. Motorola planerar nämligen att lansera Motorola Edge 70, som i en läckt marknadsföringsbild beskrivs som extremt tunn och otroligt tålig.

Den nya modellen har böjda sidor, textur på baksidan och Moto’s AI Key, och förväntas bli ännu tunnare än föregångarens 7,9 mm samtidigt som samarbetet med Pantone fortsätter. Eftersom Edge-serien riktar sig till mellansegmentet väntas inga toppspecifikationer, och inget officiellt lanseringsdatum är ännu känt. 

