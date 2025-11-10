Nästa generations Iphone Air kan vara nedlagd

Senast igår kom den kända läckare Digital Chat Station med information om att nästa Iphone Air skulle uppgraderas med bland annat dubbla kameror på baksidan.

Ni har dock sydkoreanska publikationen The Information publicerat information där man efter att ha pratat med tre källor inifrån företaget hävdar att Apple har tagit bort den planerade uppföljaren till iPhone Air från höstens produktplaner. Det är även oklart hur lång förseningen blir, efter att den första Air‑modellen sålt långt under förväntan. Den nya modellen var ursprungligen planerad att lanseras hösten 2026, men företaget har nu lämnat den utan ett nytt releasedatum.

Tillverkningen av den nuvarande iPhone Air har skalats ner kraftigt och flera leverantörer har minskat eller stoppat produktionen, enligt rapporter om leverantörskedjan. Uppgifter pekar på att vissa monteringslinjer har stängts ned och att beställningar har dragits tillbaka i väntan på Apples beslut om produktens framtid.

Apple har enligt rapporter inte helt avskrivit idén om en Air‑serie och har undersökt tekniska förbättringar för en andra generation, bland annat större batteri, införande av en vapor chamber för bättre kylning och möjligheten till en dual‑kamera. Trots detta har arbetet med nästa Air satts på paus och en återlansering nämns tidigast våren 2027 som en teoretisk möjlighet.