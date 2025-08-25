-
Mobil och surfplatta
Ny budgetmobil och –surfplatta från Samsung
Samsung lanserar mobilen Galaxy A17 och surfplattan Galaxy Tab S10 Lite som lite mer budgetvändliga alternativ.
Samsung har nu officiellt presenterat surfplattan Galaxy Tab S10 Lite som vänder sig till användare som föredrar en plånboksvänligare prislapp än ett prestandamonster.
Den har en 10,9-tums skärm med 2112x1320-upplösning och upp till 600 nits i ljusstyrka, och reducerad blåljusemissionen för att vara skonsam mot ögonen. Tjockleken ligger på 6,6 millimeter.
Under skalet sitter en Exynos 1380-processor tillsammans med upp till 8 gigabyte och upp till 256 gigabyte lagring (som kan expanderas med SD-kort på upp till 2 TB), samt ett batteri på 8000 mAh. Bland övriga specifikationer återfinns Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, 5G, samt en bakre kamera på 8 MP och en frontkamera på 5 MP. En medföljande S Pen öppnar upp för anteckningar, skisser och direkt redigering i PDF-filer.
Surfplattan har dessutom AI-funktioner som Circle to Search med Google och en dedikerad Galaxy AI-knapp på det tillhörande Book Cover-tangentbordet
Galaxy Tab S10 Lite släpps den 5 september i färgerna grå, silver och korallröd, och finns med antingen 6 GB + 128 GB eller 8 GB + 256 GB lagringsutrymme. Varianten med 8/128 gigabyte kostar 4990 kronor och den med 8/256 kostar 5790 kronor.
Samsung Galaxy A17
Samsung har även släppt sin nya budgetmobil Galaxy A17 i Sverige. Telefonen har en 6,7 tum Super AMOLED-skärm med upplösningen 2340x1080 pixlar, 90 Hz uppdateringsfrekvens och skyddsglaset Gorilla Glass Victus för extra tålighet.
Under huven sitter det en Exynos 1330 kombinerat med upp till 8 GB arbetsminne och 256 GB lagring. Det finns stöd för microSD-kort samt både nano-SIM och eSim.
På baksidan sitter det en primär kamera på 50 MP som kompletteras av en 5 MP ultravidvinkelkamera, en 2 MP makrokamera för närbilder. Frontkameran ligger på 13 MP.
Anslutningar erbjuds via Bluetooth 5.3 och NFC, men man har inte sagt vilken typ av Wi-Fi som erbjuds. Batteriet är på 5000 mAh och klarar 25 W snabbladdning med kabel. Konstruktionen är IP54-klassad och fingeravtryckssensorn är kapacitiv och placerad längs telefonens sida.
I Sverige kostar modellen med 128 GB lagring 2790 kronor medan 256 GB-versionen säljs för 3690 kronor.