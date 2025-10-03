Ny Nothing-mobil upptäckt i databas

Nothing Phone 3a Pro, till höger, verkar få en uppföljare.

En Nothing-telefon med modellbeteckningen A069P har dykt upp i en IMEI-databas, vilket tyder på att företaget arbetar på en uppföljare till Phone 3a Pro, sannolikt kallad Phone 4a Pro.

Anledningen till att det förmodas handla om en Phone 4a Pro är att modellnumren följer samma mönster som tidigare: Phone 3a hade beteckningen A059 och Phone 3a Pro A059P, så A069P pekar logiskt mot Phone 4a Pro. Utöver detta är inga tekniska specifikationer eller lanseringsdatum kända, men upptäckten visar att Nothing inte ger upp sina mellanklassmodeller trots flaggskeppet Phone 3 i somras.

Det spekuleras i att en Phone 4a Pro kan lanseras under Mobile World Congress i mars 2026, eftersom bolaget tidigare har introducerat sina “a”-modeller vid den mässan varje år.