Nya Apple Watch-modellerna – alla tre med 5G och ny hälsomätning

De nya klockor Apple just släppt är Apple Watch series 11, en ny billig Apple Watch SE och nya Apple Watch Ultra 3. Alla modellerna har 5G, vilket är nytt och det ska ge bättre täckning samtidigt som klockan är mer energieffektiv.

Apple Watch series 11

Central i lanseringen är så klart Apple Watch series 11. Den har blivit tunnare och fått en mer stryktålig skärm som ska vara bättre skyddad mot repor.

De främsta nyheterna i klockan är att Apple Watch nu har fått möjlighet att upptäcka högt blodtryck. Det här mäts optiskt och även om Apple själva säger att klockan inte upptäcker alla som har högt blodtryck så räknar de med att de ska varna en miljon användare bara under det första året som funktionen är aktiv. Varningarna sker genom att titta på data över en längre period, 30 dagar.

Funktionen för att varna om högt blodtryck använder alltså inga nya sensorer och ska enligt Apple koma även till flera befintliga klockor, Apple Watch series 9 och senare samt till Apple Watch Ultra 2.

Den andra stora nyheten inom hälsa är att klockan får ett nytt sätt att bedöma sömn. Sleep score tar hänsyn till hur länge du sovit, hur effektivt, om du vaknat och andra värden för att ge dig en sömnpoäng. Genom att sömnpoängen är tydligt baserad på dessa faktorer ska den även kunna vägleda dig till hur du enkelt kan förbättra den.

Trots att Apple Watch series 11 ska vara tunnare ska batteritiden vara bättre, upp till 24 timmar enligt Apple.

Billigare Apple Watch SE 3

Apple släpper även en ny version av den billigare Watch SE, nu i tredje generationen. Här får vi inte blodtryckmätningen, men här finns den nya sömnpoängen.

Liksom vanliga klockan har även Watch SE3 stöd för 5G och systemchippet S10 som är nytt för SE-modellen, men samma chipp som sitter i övriga lanserade klockor och återfanns även i förra årets modeller. Här fins även always on display så du kan se tiden hela tiden utan att tända skärmen helt. Nytt i Watch SE 3 jämfört med föregångarna är även att den har en högtalare, att den stödjer geststyrning och kan ta temperaturen vid handleden.

Battertitiden ska vara upp till 17 timmar och det finns stöd för snabbladdning så du på 15 minuters laddning ska kunna få ut 8 timmars användning.

Apple Watch Ultra 3

Toppmodellen med de mest extrema specifikationerna får även en uppdatering. En tunnare ram runt skärmen gör att skärmen är större än tidigare utan att klockan som sådan är större. Skärmen är också mer ljusstark än tidigare och klockan har även som de övriga stöd för 5G.

Givetvis finns i Watch Ultra 3 även de nyheter vi hittar i Watch series 11, med sömnpoäng och upptäckt av högt blodtryck. Dessutom finns det i Apple Watch Ultra 3 stöd för satellitkommunikation, för första gången i en Apple Watch. Här kan du alltså skicka sos, uppdatera Hitta eller skicka meddelanden. Det kräver dock att det finns stöd för tjänsten i det land du befinner dig och det finns än så länge inte i Sverige.

Apple Watch I alla tre versioner släpps 19 september. Priserna är 2995 kr för Watch SE 4995 kr för Watch Series 11 och 9995 kr för Ultra 3.