Apples Fitness+ träningsprogram nu till Sverige

Apple lanserade Apple Fitness+ under pandemin, i december 2020 och det är något av en digital personlig tränare. Du betalar en fast månadsavgift och får tillgång till olika träningsprogram inom till exempel styrka, dans, cykling, rodd, löpning och gång. Apple Fitness+ består av träningsprogram och inspelade videoklipp som du kan se på Iphone, Ipad och Apple TV där träningsdata från Apple Watch visas integrerat.

Något svenskt pris är ännu inte officiellt men i USA kostar tjänsten 9,99 dollar per månad, vilket motsvarar 129 kronor.

Apple Fitness+ blir tillgängligt i Sverige den 15 december och kommer då erbjuda innehåll främst på engelska. Som en del i expansionen av tjänsten introduceras även dubbat innehåll, vilket gör att användare i Spanien, Tyskland och senare Japan med hjälp av AI ska få rösten från tränaren i tjänsten dubbad till sitt språk.

Vid köp av en ny Apple Watch, Iphone, Ipad, Apple TV, Airpods Pro 3 eller Powerbeats Pro 2 ingår tre månader gratis Apple Fitness+ på köpet.