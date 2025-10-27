Nytt Snapdragon-chipset siktar på mellanklassmobiler

Qualcomm har lanserat Snapdragon 6s Gen 4, en ny plattform för mellanklassmobiler som ger betydligt bättre prestanda än föregångaren. Processorn är tillverkad på 4 nm och använder en Kryo‑baserad CPU som enligt Qualcomm ger stora förbättringar i rå CPU‑kraft. Den nya Adreno‑GPU:n är klart snabbare och har stöd för spelfunktioner som Variable Rate Shading och bildfrekvenser upp till 144 Hz, vilket gör mobilspel jämnare på skärmar med hög uppdateringsfrekvens.

Kamerastödet kommer från Qualcomms Spectra‑ISP som hanterar sensorer upp till 200 MP och erbjuder förbättrad bildbehandling för vanliga kameror, bland annat möjlighet att använda en 32 MP‑sensor med brusreducering. Plattformsdesignen riktar sig mot telefoner som behöver god kamerakvalitet utan att bli dyra.

På uppkopplingssidan stöder plattformen 5G både Sub‑6 och mmWave, trådlöst nätverk i form av Wi‑Fi 6E och modern mobilanslutningsteknik för stabila datahastigheter. Minnes‑ och lagringsstöd är utformat för snabba enheter med upp till 12 GB LPDDR5x RAM och UFS 3.1‑lagring, vilket hjälper appar och spel att laddas snabbare och köra smidigare. Qualcomm betonar att 6s Gen 4 är byggd för kostnadseffektiv prestanda snarare än att vara en AI‑tung plattform, vilket gör den lämplig för tillverkare som vill ge bättre spel- och kameraupplevelser i den lägre mellanklassen.

Exakta telefonmodeller med Snapdragon 6s Gen 4 har ännu inte meddelats, men plattformen väntas dyka upp i kommande prisvärda modeller som vill erbjuda snabbare grafik, bättre kamerahantering och modern uppkoppling utan att kosta lika mycket som flaggskeppsmodeller.