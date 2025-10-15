-
Dags att dra upp ridån
Officiellt datum: Då har Samsung VR-visning
Samsung presenterar ny era med AI och mixed reality när man avtäcker det som gått under namnet Project Moohan.
Samsung har bjudit in världen till sitt Galaxy-event den 21 oktober, där företaget kommer att presentera sin nya satsning på multimodal AI och mixed reality. Under temat Worlds Wide Open lanseras en helt ny produktkategori med AI-native enheter, där fokus ligger på att skapa mer naturliga och uppslukande upplevelser.
Höjdpunkten är Project Moohan, Samsungs första produkt byggd på Android XR – en plattform utvecklad tillsammans med Google och Qualcomm. Den är designad för att kombinera vardaglig användning med avancerad mixed reality-teknik, vilket markerar starten på en ny teknisk era.
Eventet kommer att sändas live via Samsung Newsroom och företagets YouTube-kanal klockan 22.00 svensk tid. Då väntas även Samsungs mixed reality-headset att lanseras. Headsetet är en del av Project Moohan och förväntas visa hur AI och XR kan samverka för att förändra hur vi interagerar med digitala miljöer.